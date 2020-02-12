Эксперт оценил идею разрешить ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:58:22+03:00

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил идею аннулировать результаты техосмотра, если он проведен с нарушением установленных правил.

Когда инициатива вступит в действие, ГИБДД получит право признавать недействительными такие диагностические карты.

Эксперт признал, что проблема с качеством ТО сегодня очень распространенная. Порой водители не приезжают на осмотр, но получают диагностические карты.

- Надо понимать, что подобная ситуация может отражаться на безопасности движения. Конечно, количество ДТП по причине неисправности автомобиля несоизмеримо мало в общей статистике. Тем не менее очевидно, что необходимо принимать меры, - комментирует RT Сергей Канаев.

А вот в механизме проверки подлинности диагностической карты специалист усомнился. По его мнению, сегодня не существует никакой возможности установить истину.

- Автовладельцы не обязаны возить с собой диагностические карты, все получают страховые полисы, а они уже никакого отношения к ГИБДД не имеют, - заключил Сергей Канаев.

Единственный путь ужесточения контроля – это пересмотреть всю методику. Общественный и грузовой транспорт можно проверять в ГИБДД, а личный можно оставить без проверок. Но водителям, которые делают диагностические карты, нужно предлагать специальные бонусы.

Ранее сообщалось, что ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра. Разработанный Минтрансом проект изменений вступит в силу 8 июня 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760281" frameborder="0"></iframe> ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра.Разработанный Минтрансом проект изменений вступит в силу 8 июня 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU