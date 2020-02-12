Эксперт оценил идею разрешить ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил идею аннулировать результаты техосмотра, если он проведен с нарушением установленных правил.
Когда инициатива вступит в действие, ГИБДД получит право признавать недействительными такие диагностические карты.
Эксперт признал, что проблема с качеством ТО сегодня очень распространенная. Порой водители не приезжают на осмотр, но получают диагностические карты.
- Надо понимать, что подобная ситуация может отражаться на безопасности движения. Конечно, количество ДТП по причине неисправности автомобиля несоизмеримо мало в общей статистике. Тем не менее очевидно, что необходимо принимать меры, - комментирует RT Сергей Канаев.
А вот в механизме проверки подлинности диагностической карты специалист усомнился. По его мнению, сегодня не существует никакой возможности установить истину.
- Автовладельцы не обязаны возить с собой диагностические карты, все получают страховые полисы, а они уже никакого отношения к ГИБДД не имеют, - заключил Сергей Канаев.
Единственный путь ужесточения контроля – это пересмотреть всю методику. Общественный и грузовой транспорт можно проверять в ГИБДД, а личный можно оставить без проверок. Но водителям, которые делают диагностические карты, нужно предлагать специальные бонусы.
Ранее сообщалось, что ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра. Разработанный Минтрансом проект изменений вступит в силу 8 июня 2020 года.
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра.Разработанный Минтрансом проект изменений вступит в силу 8 июня 2020 года
ИСТОЧНИК KP.RU