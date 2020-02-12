ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:29:04+03:00

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ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра, в случаях, если машина диагностику не проходила, либо ТО проходит с нарушением установленных правил. Об этом говорится проект изменений в правила прохождения ТО, опубликованном Министерством транспорта России.

Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства России на федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru, разработанный проект вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре.

В новом законе предусмотрена фото-фиксация процесса диагностики автомобиля, планируется введение штрафа в размере двух тысяч рублей за управление автомобилем без техосмотра.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел России предложило фиксировать прохождение технического осмотра автомобиля не только на фото, но и на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU