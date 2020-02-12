Песков прокомментировал идею обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу
Крым не может являться объектом "размена" даже в рамках возвращения подачи воды на полуостров с территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сайт kp.ru писал, что ранее в Верховной Раде предложили возобновить водоснабжение при условии возвращения Киеву контроля над границей в Донбассе.
Представитель Кремля напомнил, что эта ситуация остается внутриукраинской проблемой. Россия продолжает способствовать урегулированию конфликта, но разговорить стоит, прежде всего, с представителя самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми стоят визы представителей этих двух регионов", - предположил Песков.
Он добавил, что предложения по дополнительному водоснабжению Крыма на коммерческой или иной основе также могут быть рассмотрены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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