2020-02-12T00:53:40+03:00
Политика

В Киеве придумали «компромисс»: надо в обмен на воду для Крыма потребовать уступки по Донбассу

С таким предложением выступил депутат Верховной рады, возглавляющий фракцию «Слуга народа»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид АрахамияГлава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид АрахамияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинские власти должны в обмен на воду для Крыма потребовать уступки в переговорах по Донбассу. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий фракцию «Слуга народа». По его мнению, это можно считать «достаточным компромиссом».

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», - заявил народный избранник в эфире телеканала «Прямой».

Одним из требований украинской стороны, по словам Давида Арахамии, должно стать то, «что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Незалежная почти шесть лет назад перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал Крым и Симферополь пресной водой.

С 5 февраля горячая вода в домах симферопольцев есть только по субботам и воскресеньям, а с 10 февраля и холодная вода из кранов течет только утром и вечером.

Между тем, как сказал «Комсомольской правде» вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, обсуждать с Киевом «водный вопрос» в Крыму не хотят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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