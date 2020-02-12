12 Февр. 2020 2020-02-12T16:48:12+03:00

"Мы очень обеспокоены": В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений Фото: REUTERS

Столтенберг отметил, что не намерен зеркально реагировать на то, что делает Россия

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс хочет избежать гонки вооружения на фоне опасений по поводу новых ракет РФ.

Столтенберг отметил, что НАТО не планирует зеркально реагировать на то, что делает Россия.

- Мы очень обеспокоены по поводу новых российских ракетных систем, не только потому что новые российские ракеты SSC-8 нарушают ДРСМД, - заявил генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов развертывать новые ракеты наземного базирования в Европе.

- Мы хотим избежать или предотвратить новую гонку вооружений. Мы смотрим, что еще можем сделать в области контроля над вооружениями, - отметил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг считает, что "гонка вооружений будет опасной, а также чрезвычайно затратной".

Напомним, в августе прошлого года ДРСМД прекратил свое действие. В начале года Штаты объявили о выходе из соглашения, обвинив РФ в его нарушении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США. При этом генсек Альянса отметил, что это будет сделано, "когда наступит время".

ИСТОЧНИК KP.RU