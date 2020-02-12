12 Февр. 2020 2020-02-12T18:28:08+03:00

В Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военных Фото: REUTERS

Жители местной деревни пытались не пропустить патруль и стали забрасывать машины камнями

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На северо-востоке Сирии в результате стрельбы американских военных погибли два мирных жителя, в том числе один ребенок. Еще один человек, по информации местных СМИ, был ранен.

Жители местной деревни пытались не пропустить американский патруль и стали забрасывать машины камнями. Далее американские военные открыли огонь по людям.

- В 10 часов утра американский патруль, состоящий из шести бронированных машин Hummer, преднамеренно проник в зону контроля сирийских властей, - прокомментировал источник "РИА-Новости".

Уточняется, что с американской стороны погиб один человек.

При этом официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Майлз Кэггинс отметил, что военнослужащие, открывшие огонь по местным жителям, защищались.

- Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, но неизвестные открыли огонь по патрулю, - утверждает Кэггинс.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп признался, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам американского лидера, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU