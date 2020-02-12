2020-02-12T18:28:08+03:00
В мире

В Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военных

Жители местной деревни пытались не пропустить патруль и стали забрасывать машины камнями
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военныхВ Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военныхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На северо-востоке Сирии в результате стрельбы американских военных погибли два мирных жителя, в том числе один ребенок. Еще один человек, по информации местных СМИ, был ранен.

Жители местной деревни пытались не пропустить американский патруль и стали забрасывать машины камнями. Далее американские военные открыли огонь по людям.

- В 10 часов утра американский патруль, состоящий из шести бронированных машин Hummer, преднамеренно проник в зону контроля сирийских властей, - прокомментировал источник "РИА-Новости".

Уточняется, что с американской стороны погиб один человек.

При этом официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Майлз Кэггинс отметил, что военнослужащие, открывшие огонь по местным жителям, защищались.

- Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, но неизвестные открыли огонь по патрулю, - утверждает Кэггинс.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп признался, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам американского лидера, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клоун спас мать и ребенка ценой собственной жизни
Появилось видео досмотра экс-начальника управления ФСИН, покончившего с собой в зале суда
В Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военных
Захарова на китайском языке пожелала Китаю победить коронавирус
Школам посоветовали привлекать работодателей к внеклассной работе
Названы самые популярные у российских туристов страны
Порошенко назвал переговоры с Путиным "самой ужасной ночью в жизни"
В Госдуме прокомментировали внимание Пентагона к активности российских кораблей
После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде возбуждено уголовное дело
Старейшим мужчиной на Земле признан 112-летний японец
Адвокат рассказал о результатах ДНК-экспертизы на отцовство Григорьев-Апполонов
"Мы очень обеспокоены": В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений
Песков прокомментировал идею обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу
За неделю до самоубийства в Чертановском суде здесь провели "идеальные" учения
Песков: целью сирийских войск в Идлибе являются боевики, а не граждане
Экс-глава управления ФСИН Свиридов пронес в суд оружие
«До встречи»: Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру