В Сирии мирные жители погибли в результате стрельбы американских военных
На северо-востоке Сирии в результате стрельбы американских военных погибли два мирных жителя, в том числе один ребенок. Еще один человек, по информации местных СМИ, был ранен.
Жители местной деревни пытались не пропустить американский патруль и стали забрасывать машины камнями. Далее американские военные открыли огонь по людям.
- В 10 часов утра американский патруль, состоящий из шести бронированных машин Hummer, преднамеренно проник в зону контроля сирийских властей, - прокомментировал источник "РИА-Новости".
Уточняется, что с американской стороны погиб один человек.
При этом официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Майлз Кэггинс отметил, что военнослужащие, открывшие огонь по местным жителям, защищались.
- Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, но неизвестные открыли огонь по патрулю, - утверждает Кэггинс.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп признался, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам американского лидера, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.
ИСТОЧНИК KP.RU