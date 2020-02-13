2020-02-13T03:08:28+03:00
В мире

Ученые выяснили, что коронавирус чаще убивает мужчин

Мужчин под удар ставит не только курение, которое способствует осложнениям от коронавируса, но и генетика
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Вирус чаще убивает мужчин, чем женщинВирус чаще убивает мужчин, чем женщинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Коронавирус вполне может оказаться избирательной инфекцией - предварительный анализ летальных случаев в Китае показал, что две трети смертей - мужские. Такую статистику в начале февраля привели в Национальной комиссии здравоохранения КНР, проанализировав первые 425 случаев смертей.

- Преобладающая доля мужчин среди жертв вирусных инфекций известна науке. Пример — саркома Капоши (злокачественное поражение мягких тканей), — рассказала "Известиям" заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова. — Однако в случае с коронавирусом, эта версия требует серьезного научного обоснования и является лишь гипотезой.

Но у "избирательности" коронавируса могут быть вполне понятные объяснения. В отличие от женщин, мужчины чаще ведут нездоровый образ жизни - курение, алкоголь, все это может привести к осложнениям, в случае с коронавирусом - пневмонии, и как следствие смерти. К тому же мужчины более социально активны, к тому же они чаще здороваются с помощью рукопожатия и меньше чем женщины зациклены на гигиене.

Меньшую восприимчивость женщин к вирусам заметили еще в 2016 году ученые из Лондонского университета. У женщин, как продолжательниц рода, заложена иная иммунная реакция на вирусы, правда, не на все - половых инфекций это не касается.

Все эти теории требуют подтверждений и объяснений. Пока ученые еще не до конца изучили вирус. По последним данным он может передаваться в том числе и как атипичная пневмония - через продукты жизнедеятельности человека. Поэтому опасным может стать не только чихание зараженного, но и использование одной с ним уборной.

Так в Гонконге эвакуировали жильцов высотки из-за того, что коронавирус мог распространяться в квартиры через общий канализационный стояк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме предложили возвращать стоимость тары покупателям
Ученые выяснили, что коронавирус чаще убивает мужчин
Конфликт солдат США с жителями города Камышлы в Сирии попал на видео
Совбез ООН по запросу России проведет 18 февраля встречу для анализа выполнения минских соглашений
В России хотят запретить шуметь днем
В Гонконге эвакуировали дом из-за того, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам
Три американских сенатора летят на Украину для встречи с Зеленским
«Убитые прономерованы, последние номера четырехтысячные»: в Минобороны опубликовали рассекреченные документы об освобождении Будапешта от фашистов
«Компот-это сок»: Финский журналист оценила питание в российских школах
В ВОЗ назвали сроки начала тестирования вакцины от коронавируса на людях
Тимошенко заявила, что Зеленский "ломает хребет Украине"
Пранкеры напугали пассажиров метро, «пролив» жидкость с коронавирусом
В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Гончарук рассказал, почему украинцев не будут пока эвакуировать из Китая
Российские военные прекратили конфликт солдат США с сирийскими жителями
ВОЗ: Говорить о конце коронавируса рано
В 2019 году число очень богатых людей в мире увеличилось на 10%
Совбез ООН призвал страны привлекать к ответу за нарушения против детей
Женщину обокрали на полтора миллиона рублей после "звонка из банка"