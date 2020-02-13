Ученые выяснили, что коронавирус чаще убивает мужчин

13 Февр. 2020 2020-02-13T03:08:28+03:00

Мужчин под удар ставит не только курение, которое способствует осложнениям от коронавируса, но и генетика

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Коронавирус вполне может оказаться избирательной инфекцией - предварительный анализ летальных случаев в Китае показал, что две трети смертей - мужские. Такую статистику в начале февраля привели в Национальной комиссии здравоохранения КНР, проанализировав первые 425 случаев смертей.

- Преобладающая доля мужчин среди жертв вирусных инфекций известна науке. Пример — саркома Капоши (злокачественное поражение мягких тканей), — рассказала "Известиям" заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова. — Однако в случае с коронавирусом, эта версия требует серьезного научного обоснования и является лишь гипотезой.

Но у "избирательности" коронавируса могут быть вполне понятные объяснения. В отличие от женщин, мужчины чаще ведут нездоровый образ жизни - курение, алкоголь, все это может привести к осложнениям, в случае с коронавирусом - пневмонии, и как следствие смерти. К тому же мужчины более социально активны, к тому же они чаще здороваются с помощью рукопожатия и меньше чем женщины зациклены на гигиене.

Меньшую восприимчивость женщин к вирусам заметили еще в 2016 году ученые из Лондонского университета. У женщин, как продолжательниц рода, заложена иная иммунная реакция на вирусы, правда, не на все - половых инфекций это не касается.

Все эти теории требуют подтверждений и объяснений. Пока ученые еще не до конца изучили вирус. По последним данным он может передаваться в том числе и как атипичная пневмония - через продукты жизнедеятельности человека. Поэтому опасным может стать не только чихание зараженного, но и использование одной с ним уборной.

Так в Гонконге эвакуировали жильцов высотки из-за того, что коронавирус мог распространяться в квартиры через общий канализационный стояк.

ИСТОЧНИК KP.RU