2020-02-13T01:52:10+03:00
В мире

В Гонконге эвакуировали дом из-за того, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам

Коронавирусом оказались заражены люди, проживающие в 10 этажах друг от друга, но с единым канализационным стояком
Юлия САЛЬНИКОВА
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В башне заразились сразу пять человекВ башне заразились сразу пять человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чиновники из министерства здравоохранения Гонконга поручили эвакуировать жителей высотной башни под названием Хонг Мэй Хаус из-за возможной передачи коронавируса через канализацию. Ученые подтвердили, что вирус может распространяться не только при контакте при чихании или попадании на слизистые через грязные руки, вирус содержится в продуктах жизнедеятельности зараженного человека.

Сначала коронавирус подтвердили 75-летнего мужчины из высотки. Спустя полторы недели точно такой же диагноз поставили 62-летней женщине, ее сыну, его жене и отцу невестки.

Первые два заразившихся жили на расстоянии в 10 этажей, но их квартиры соединены одной сливной трубой туалета.

- Предварительное расследование показало, что блок из 307 комнат, в котором жил второй пациент, возможно, сделал самосборку труб,- сообщил министр жилищного строительства Гонконга Франк Чан, его слова приводит CNN.

Труба в ванной комнате была самовольно изменена, таким образом вирус мог попасть в квартиры через систему вентиляции из канализационных труб. Эти трубы соединяются с так называемой сливной трубой, которая смывает отходы с унитаза, раковины или канализации.

- Когда U-образная труба не была заполнена водой, воздух в нагнетательной трубе ванной комнаты может попасть в окружающую среду. Особенно после включения вытяжного вентилятора в ванной комнате», - сказал Иван Хунг, начальник отдела инфекционных заболеваний в Университете Гонконга.

Таким способом передавалась атипичная пневмония.

Пока не доказано, что жители Гонконга заразились именно этим способом. Вполне вероятно, они просто пользовались одним лифтом, там и произошла передача вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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