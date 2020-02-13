В Гонконге эвакуировали дом из-за того, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам
Чиновники из министерства здравоохранения Гонконга поручили эвакуировать жителей высотной башни под названием Хонг Мэй Хаус из-за возможной передачи коронавируса через канализацию. Ученые подтвердили, что вирус может распространяться не только при контакте при чихании или попадании на слизистые через грязные руки, вирус содержится в продуктах жизнедеятельности зараженного человека.
Сначала коронавирус подтвердили 75-летнего мужчины из высотки. Спустя полторы недели точно такой же диагноз поставили 62-летней женщине, ее сыну, его жене и отцу невестки.
Первые два заразившихся жили на расстоянии в 10 этажей, но их квартиры соединены одной сливной трубой туалета.
- Предварительное расследование показало, что блок из 307 комнат, в котором жил второй пациент, возможно, сделал самосборку труб,- сообщил министр жилищного строительства Гонконга Франк Чан, его слова приводит CNN.
Труба в ванной комнате была самовольно изменена, таким образом вирус мог попасть в квартиры через систему вентиляции из канализационных труб. Эти трубы соединяются с так называемой сливной трубой, которая смывает отходы с унитаза, раковины или канализации.
- Когда U-образная труба не была заполнена водой, воздух в нагнетательной трубе ванной комнаты может попасть в окружающую среду. Особенно после включения вытяжного вентилятора в ванной комнате», - сказал Иван Хунг, начальник отдела инфекционных заболеваний в Университете Гонконга.
Таким способом передавалась атипичная пневмония.
Пока не доказано, что жители Гонконга заразились именно этим способом. Вполне вероятно, они просто пользовались одним лифтом, там и произошла передача вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU