2020-02-13T00:12:50+03:00
Общество

В ВОЗ назвали сроки начала тестирования вакцины от коронавируса на людях

В разработке ученых четыре варианта вакцины от коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вакцина будет готова не раньше, чем через годВакцина будет готова не раньше, чем через годФото: Мария ЛЕНЦ
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В Женеве завершился глобальный форум ВОЗ о ситуации с коронавирусом в мире. О распространении заболевания и мерах по его сдерживанию говорили более 300 ученых из разных стран. Итогом встречи стало согласование порядка и срока действий по разработке вакцины.

Главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан сообщила, что существуют четыре варианта "кандидатной вакцины". Все они должны пройти испытания сначала на животных, к этому этапу ряд исследователей уже приступили, затем на людях.

- Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом,- приводит слова Шваминатан РИА Новости.

Сама же вакцина может пройдет сертификацию через 12-18 месяцев.

В числе ученых, которые занимаются созданием лекарства от коронавируса, исследователи из Китая. В случае, если тесты на мышах дадут положительный результат, ученые хотят приступить к испытаниях на обезьянах. Но разработчики считают - процесс будет небыстрый, на все уйдет по их оценкам больше года.

Актер Джеки Чан пообещал подарить 1 миллион юаней тому, кто первым изобретет вакцину от коронавируса.

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Ученые в закрытом городе Ухань занимаются дезинфекцией улиц
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ИСТОЧНИК KP.RU

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