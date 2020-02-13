В Госдуме прокомментировали идею ввести дополнительные «часы тишины»

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:56:18+03:00

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Если предложение будет утверждено, то нарушать покой запретят с 19:00 до 9:00

В Госдуме оценили предложение ввести дополнительные ввести дополнительные «часы тишины». Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев положительно воспринял данную инициативу.

Парламентарий отметил, что указанное время как раз идеально подходит для отдыха.

- Лучше лишний раз не беспокоить людей в это время. Я думаю, что данное предложение членов Совета Федерации сформировано на основании обращений граждан, когда шумные соседи не позволяют отдыхать, — сказал Терентьев RT.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00 утра. Помимо этого, в воскресенье и праздничные дни

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, А за шум в воскресенье и нерабочие праздничные дни введут новые штрафные санкции – нарушителям придется платить до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU