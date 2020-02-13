2020-02-13T10:58:58+03:00
В мире

Польский премьер хочет посетить Смоленск в годовщину крушения с Ту-154

В авиакатастрофе в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский
Ася КУЗНЕЦОВА
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В 2010 году самолёт президента Польши Леха Качиньского, летевший на траурные мероприятия в Катыни, разбился при посадке в аэропорту "Смоленск-Северный"В 2010 году самолёт президента Польши Леха Качиньского, летевший на траурные мероприятия в Катыни, разбился при посадке в аэропорту "Смоленск-Северный"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, планирует посетить Смоленск в апреле - на десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщил глава канцелярии Моравецкого Михал Дворчик в эфире радиостанции RMF FM.

- Премьер Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет быть в Смоленске и Катыни, - заявил Дворчик и добавил, что работа по организации визита уже идёт.

Дворчик также отметил, что этот визит не предусматривает встречи с российским премьером. Он также сказал, что подобное мероприятие требует дипломатических согласований со стороны и Москвы, и Минска.

Напомним, что в 2010 году самолёт президента Польши Леха Качиньского, летевший на траурные мероприятия в Катыни, разбился при посадке в аэропорту "Смоленск-Северный". Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли.

Следствие, проведённое российской стороной, пришло к выводу, что крушение произошло из-за ошибки командира самолёта, который не ушёл на запасной аэродром, несмотря на трудные метеоусловия, и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

Самолет Президента Польши разбился под Смоленском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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