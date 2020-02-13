2020-02-13T11:19:21+03:00
Общество

Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана

Знаменитый советский разведчик скончался на 104-м году жизни
Елена АКИМОВА
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Легендарный разведчик Алексей Ботян умер на 104-м году жизниЛегендарный разведчик Алексей Ботян умер на 104-м году жизниФото: Личный архив
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Друг легендарного советского разведчика Алексея Ботяна, скончавшегося на 104-м году жизни, вспомнил о главных жизненных принципах ветерана.

Сергей Голов рассказал, что разведчик отличался добротой и порядочностью. Он никогда не бросал слов на ветер и всегда выполнял обещания.

- Для меня он был, как второй отец. Человек, который и добротой своей, и своей порядочностью, и своими делами очень много сделал, — отметил собеседник Пятого канала.

В жизни Алексея Ботяна было много событий, которые бережно хранил в памяти. О многих из них родные и близкие так и не узнали.

- Он не выходил за рамки того, что можно говорить, и того, что нельзя говорить. В связи со спецификой его службы он старался не навредить тем с кем работал, - рассказывает Сергей Голов.

Часто ветеран вспоминал о войне. Он участвовал в операции по сохранению Кракова от разрушения германскими войсками.

Алексей Ботян — легендарный советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации. Мужчина скончался через три дня после своего 103-его дня рождения.

Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе, а также сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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