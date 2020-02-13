Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана
Друг легендарного советского разведчика Алексея Ботяна, скончавшегося на 104-м году жизни, вспомнил о главных жизненных принципах ветерана.
Сергей Голов рассказал, что разведчик отличался добротой и порядочностью. Он никогда не бросал слов на ветер и всегда выполнял обещания.
- Для меня он был, как второй отец. Человек, который и добротой своей, и своей порядочностью, и своими делами очень много сделал, — отметил собеседник Пятого канала.
В жизни Алексея Ботяна было много событий, которые бережно хранил в памяти. О многих из них родные и близкие так и не узнали.
- Он не выходил за рамки того, что можно говорить, и того, что нельзя говорить. В связи со спецификой его службы он старался не навредить тем с кем работал, - рассказывает Сергей Голов.
Часто ветеран вспоминал о войне. Он участвовал в операции по сохранению Кракова от разрушения германскими войсками.
Алексей Ботян — легендарный советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации. Мужчина скончался через три дня после своего 103-его дня рождения.
Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе, а также сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками.
ИСТОЧНИК KP.RU