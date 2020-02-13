Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей из-за проблем с усилителем руля
Американская компания Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля.
Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США и министерство транспорта Канады пришли к выводу, что на этапе производства рулевой системы машин могла быть допущена ошибка. Она способна мешать управлению транспортным средством, что, в свою очередь, повышает вероятность аварии.
Согласно данным агентства Reuters, неисправность заключается в алюминиевых болтах, которыми усилитель рулевого механизма крепится к корпусу редуктора. Они якобы подвержены коррозии и могут сломаться.
Под отзыв попадают кроссоверы, произведенные не позже середины октября 2016 года. В СШа таких более 14 тысяч, в Канаде - чуть более 840.
Сайт kp.ru писал, что в начале прошлого года Tesla отозвала также 14 тысяч электрокаров, поставленных в Китай. При тщательном осмотре была обнаружена проблема с газогенераторами подушек безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU