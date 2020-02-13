Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:46:26+03:00

Эта сделка по жилой недвижимости стала самой дорогой в истории Лос-Анджелеса

Изменить размер текста: A A

Основатель компании Amazon, американец Джефф Безос является самым богатым человеком в мире и покупки делает соответствующие. Недавно стало известно, что он приобрел себе поместье в Беверли-Хиллз, штата Калифорния.

Особняк обошелся предпринимателю в 165 миллионов долларов - это самый дорогой объект жилой недвижимости в истории Лос-Анджелеса.

Площадь поместья составляет около 3,6 гектара. На участке размещено несколько садов, домов, поле для игры в гольф и теннисный корт. Безос приобрел все это у медиамагната Дэвида Геффена. Агенты по недвижимости в сделке не участвовали.

Согласно данным газеты The Wall Street Journal, сам Геффен купил особняк в 1990 году за 47,5 млн долларов. Тогда эта была рекордная сумма. Первым же владельцем поместья являлся из президентов компании Warner Bros. Джек Уорнер.

Сайт kp.ru писал, что в начале прошлого года стало известно о разводе Безоса с Макензи Таттл после 25 лет счастливого брака. Бизнесмен влюбился в соседку и решил оставить семью.

ИСТОЧНИК KP.RU