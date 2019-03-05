2019-03-05T13:45:36+03:00
Экономика

Основатель Amazon снова назван богатейшим человеком мира

Возможно, на первой строчке рейтинга он в последний раз, поскольку собрался разводиться
Елена ОДИНЦОВА
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За год Безос разбогател на $19 млрдЗа год Безос разбогател на $19 млрдФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Джефф Безос, основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon.com, возглавил рейтинг самых богатых людей мира-2019, по версии Forbes. На этом месте он оказывается второй раз. За год Безос разбогател на $19 млрд, его состояние сейчас составляет $131 млрд — и это даже несмотря на то, что последние месяцы акции Amazon дешевели.

До этого чаще всего в лидерах рейтинга бизнесменов-миллиардеров оказывался небезызвестный Билл Гейтс, основатель Microsoft, - аж 18 раз из 25.

Есть предположения, что Безос вряд ли повторит его подвиг. Поскольку собрался разводиться с женой. А значит, скорее всего, ему придется поделиться с ней имуществом, включая акции Amazon.

Кстати, о прекрасной половине человечества. Самой богатой женщиной мира Forbes признал француженку Франсуазу Бетанкур-Майерс, наследницу основателя компании L'Oreal. Француаза успешно управляет семейным бизнесом, ее состояние насчитывает $49,3 млрд. В общемировом зачете богачей она заняла 15 строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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