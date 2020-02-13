2020-02-13T11:45:04+03:00
Происшествия

Силовики прекратили уголовное дело против москвички, отбившейся от насильника ножом

Девушке грозило до 10 лет лишения свободы
Елена АКИМОВА
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Уголовное дело против Даши агений прекратилиУголовное дело против Даши агений прекратилиФото: Личный архив
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Уголовное дело в отношении жительницы Химок, которая отбилась от насильника с помощью ножа, было прекращено. Дарье Агений грозило до 10 лет лишения свободы, но девушке удалось доказать, что она защищалась.

Сама история произошла летом 2018 года в Туапсе. Пьяный неадекват напал отдыхающую и пытался ее изнасиловать. Справиться с маньяком девушке удалось только при помощи острого предмета.

Тогда правоохранители решили, что это слишком жестоко и в отношении девушки завели уголовное дело, обвинив ее в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Больше года силовики разбирались в случившихся событиях и давали оценку поступку девушки. В итоге пришли к выводу, что Дарья не преступила черту закона.

- Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления, — сообщил телеканалу «360» адвокат химчанки Евгений Саломатов.

Сайт kp.ru рассказывал историю Дарьи. Тогда девушка делилась подробностями:

- Я шла из магазина, купила воды и вкусненького. До хостела оставалось метров 500, когда почувствовала, что за мной идет мужчина. Я не запомнила его внешность. Он догнал меня и спросил: откуда я «такая красивая», потом стал хватать за руки, прижал к стене, совал пальцы куда не следует... Я кричала, но никто меня не слышал, - вспоминала Даша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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