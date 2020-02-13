В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал новость о смерти Героя России Алексея Ботяна. Швыткин назвал разведчика достойным примером для всех.

«Он легендарная личность. Не только как разведчик, а прежде всего как человек. При этом, пережив Великую Отечественную войну, находясь на передовом фланге борьбы с фашизмом и зачастую выполняя задачи в тылу противника, дожить до такого возраста тоже подвиг», - цитирует депутата RT.

Швыткин добавил, что Алексей Ботян был всю жизнь верен долгу и отчизне. Кроме того разведчик имел активную жизненную позицию и участвовал в патриотическом воспитании молодежи. По мнению депутата, на примере таких людей можно воспитывать и подрастающее поколение, и все население страны, в целом.

Ранее стало известно, что легендарный разведчик, ветеран Службы внешней разведки Алексей Ботян скончался в возрасте 103 лет. Именно он в 1945 году руководил операцией по освобождению польского города Краков от захватчиков, передает сайт телеканала «Звезда».

В минувший понедельник герой России отметил свой последний день рождения. А незадолго до этого он дал небольшое интервью журналисту сайта kp.ru и рассказал о том, как шла подготовка в освобождению польского города.

ИСТОЧНИК KP.RU