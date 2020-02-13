2020-02-13T12:09:31+03:00
Общество

В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью

Юрий Швыткин прокомментировал смерть Героя России
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Герой России Алексей БотянГерой России Алексей БотянФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал новость о смерти Героя России Алексея Ботяна. Швыткин назвал разведчика достойным примером для всех.

«Он легендарная личность. Не только как разведчик, а прежде всего как человек. При этом, пережив Великую Отечественную войну, находясь на передовом фланге борьбы с фашизмом и зачастую выполняя задачи в тылу противника, дожить до такого возраста тоже подвиг», - цитирует депутата RT.

Швыткин добавил, что Алексей Ботян был всю жизнь верен долгу и отчизне. Кроме того разведчик имел активную жизненную позицию и участвовал в патриотическом воспитании молодежи. По мнению депутата, на примере таких людей можно воспитывать и подрастающее поколение, и все население страны, в целом.

Ранее стало известно, что легендарный разведчик, ветеран Службы внешней разведки Алексей Ботян скончался в возрасте 103 лет. Именно он в 1945 году руководил операцией по освобождению польского города Краков от захватчиков, передает сайт телеканала «Звезда».

В минувший понедельник герой России отметил свой последний день рождения. А незадолго до этого он дал небольшое интервью журналисту сайта kp.ru и рассказал о том, как шла подготовка в освобождению польского города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян пока не будут менять на «необходимую самооборону»
Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"
"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы
Комитет Рады заявил о недопустимости поставок воды в Крым
В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом
Маткапитал смогут получать не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка
Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина
Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»
В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью
Казахстан перейдет к электронной переписи населения в 2030 году
Силовики прекратили уголовное дело против москвички, отбившейся от насильника ножом
Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса
Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана