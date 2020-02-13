2020-02-13T12:09:58+03:00
Общество

Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»

Елена Афанасьева отметила, что жители многоквартирных домов имеют право на спокойную жизнь дома
Елена АКИМОВА
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В Совфеде поддерживают идею ввести дополнительные "часы тишины"В Совфеде поддерживают идею ввести дополнительные "часы тишины"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева объяснила для чего нужны дополнительные «часы тишины».

Поправки в КоАП запретят шуметь в многоквартирных домах с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов утра, а еще в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Тем, кто будет нарушать нормы, грозят большие штрафы.

Нововведение будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.

- Дневной сон ребенка в детском саду начинается в 13, и об этом все знают. Это норма для тех детей, которые встают в 7 утра и идут в садик к 8. К часу дня они устают, и ребенок ложится спать, - объясняет сенатор ФАН.

Поэтому был выбран данный промежуток времени. Что касается вечера, то к 19:00 люди возвращаются с работы и тоже хотят тишины. Поэтому было решено ограничить время возможного шума с вечера и до утра.

- Резкие звуки от ремонтных работ могут нанести вред детской психике. Ребенок отдыхает и вдруг включается дрель. Испуг и стресс у детей. Да и взрослого человека напрягает постоянное дребезжание, - заключила сенатор.

Кстати, порой решить вопросы с шумом можно через управляющую компанию. Коммунальщики должны реагировать на подобные жалобы и пытаться договориться с собственниками жилья, которые проводят ремонт.

Ранее идею ввести часы тишины прокомментировали в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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