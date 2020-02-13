В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:37:55+03:00

В Минспорта выразили надежду на то, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики восстановит своё членство в World Athletics до начала летней Олимпиады в Токио в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр спорта России надеется на восстановление членства ВФЛА до начала игр в Токио

Изменить размер текста: A A

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики восстановит своё членство в World Athletics до начала летней Олимпиады в Токио в 2020 году.

- Я не разделяю деятельность Минспорта, ОКР, федераций и регионов. У нас большая семья с великими традициями, у нас большой опыт, сильная и дружная команда, - заявил Матыцин на заседании исполкома Олимпийского комитета России 13 февраля.

Глава Минспорта отметил, что перед ведомствами стоят сложные задачи, но их можно решить, и первоочередной задачей Матыцин считает восстановление статуса ВФЛА, над которым идёт совместная с ОКР работа.

- Мы работаем над тем, чтобы в Токио они (российские легкоатлеты) выступили под российским флагом. Очень надеюсь, что наш гимн будет звучать на Олимпиаде в Токио не один раз, - передаёт Интерфакс слова министра.

Ранее сайт kp.ru писал о решении Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). За неделю до этого российская национальная федерация погасила задолженность в размере 3,2 миллионов долларов, тем самым выполнив последнее требование IAAF.

ИСТОЧНИК KP.RU