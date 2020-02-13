В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом
Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики восстановит своё членство в World Athletics до начала летней Олимпиады в Токио в 2020 году.
- Я не разделяю деятельность Минспорта, ОКР, федераций и регионов. У нас большая семья с великими традициями, у нас большой опыт, сильная и дружная команда, - заявил Матыцин на заседании исполкома Олимпийского комитета России 13 февраля.
Глава Минспорта отметил, что перед ведомствами стоят сложные задачи, но их можно решить, и первоочередной задачей Матыцин считает восстановление статуса ВФЛА, над которым идёт совместная с ОКР работа.
- Мы работаем над тем, чтобы в Токио они (российские легкоатлеты) выступили под российским флагом. Очень надеюсь, что наш гимн будет звучать на Олимпиаде в Токио не один раз, - передаёт Интерфакс слова министра.
Ранее сайт kp.ru писал о решении Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). За неделю до этого российская национальная федерация погасила задолженность в размере 3,2 миллионов долларов, тем самым выполнив последнее требование IAAF.
ИСТОЧНИК KP.RU