2020-02-13T14:58:11+03:00
Здоровье

Правительство выделило 22 млн рублей на приобретение лекарств детям

Средства из резервного бюджета будут выделены Минпромторгу на закупку 11674 упаковок незарегистрированных психотропных препаратов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Правительство выделило из своего резервного фонда 22 млн рублей на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных препаратов для оказания медицинской помощи детямПравительство выделило из своего резервного фонда 22 млн рублей на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных препаратов для оказания медицинской помощи детямФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российское правительство выделило 22 миллиона рублей из своего резервного фонда на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных препаратов для лечения детей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Средства на закупку за границей 11674 упаковок препаратов Московским эндокринным заводом будут выделены Министерству промышленности и торговли.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что кабинет министров выделил дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.

- К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто - их жизнь, - сказал глава правительства и добавил, что родители готовы на всё, чтобы помочь своему ребёнку, вплоть до нарушения законов.

- Мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором, - отметил премьер-министр России.

Кабмин выделит дополнительные средства на иностранные лекарства для детей с заболеваниями ЦНС - Михаил Мишустин.Следить за ситуацией председатель правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Мишустин попросил ее "максимально оперативно реагировать" в случае дефицита импортных препаратов для тяжелобольных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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