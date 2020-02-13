Правительство выделило 22 млн рублей на приобретение лекарств детям
Российское правительство выделило 22 миллиона рублей из своего резервного фонда на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных препаратов для лечения детей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Средства на закупку за границей 11674 упаковок препаратов Московским эндокринным заводом будут выделены Министерству промышленности и торговли.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что кабинет министров выделил дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.
- К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто - их жизнь, - сказал глава правительства и добавил, что родители готовы на всё, чтобы помочь своему ребёнку, вплоть до нарушения законов.
- Мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором, - отметил премьер-министр России.
Кабмин выделит дополнительные средства на иностранные лекарства для детей с заболеваниями ЦНС - Михаил Мишустин.Следить за ситуацией председатель правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Мишустин попросил ее "максимально оперативно реагировать" в случае дефицита импортных препаратов для тяжелобольных детей.
ИСТОЧНИК KP.RU