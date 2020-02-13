Мишустин сообщил о выделении средств на закупку лекарств для детей

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:02:02+03:00

Кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями Фото: Мария АНАНОВА

Препараты для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы будут заказаны из-за рубежа

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Правительство России выделило дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, соответствующий документ был подписан в четверг, 13 февраля.

"К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто - их жизнь", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что родители готовы на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором", - цитирует ТАСС Мишустина.

Сайт kp.ru писал, что ранее премьер уже поднимал эту тему. Он поручил проработать порядок ввоза незарегистрированных в России лекарств, чтобы избежать возбуждения уголовных дел против родителей, которые незаконно заказывают такие препараты из-за границы для своих детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760588" frameborder="0"></iframe> Кабмин выделит дополнительные средства на иностранные лекарства для детей с заболеваниями ЦНС - Михаил Мишустин.Следить за ситуацией председатель правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Мишустин попросил ее "максимально оперативно реагировать" в случае дефицита импортных препаратов для тяжелобольных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU