2020-02-13T15:55:22+03:00
Общество

Суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести данные пользователей в РФ

Корпорация должна выплатить эту сумму в течение 60 дней
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести данные пользователей в РФСуд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей за отказ перенести данные пользователей в РФФото: Архив "КП"
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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей по статье о нарушении законодательства в области персональных данных.

Уточняется, что дело было возбуждено по инициативу Роскомнадзора. Дело в том, что иностранная компания отказала предоставить данные о российских пользователях.

При этом на заседание суда не пришли представители ни со стороны Twitter, ни Роскомнадзора. Теперь в течение 60 дней Twitter должен выплатить 4 млн рублей, пишет "ТАСС".

Напомним, в 2015 году вступил в силу закон "О персональных данных". Теперь информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей. Ведомство, в частности, выявило, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. По законодательству России поисковые системы обязаны исключать из результатов ссылки на страницы с запрещенной в России информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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