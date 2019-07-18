2019-07-18T16:16:05+03:00
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Ведомство, в частности, выявило, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи
Марина ВЕНЦОВА
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублейРоскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублейФото: REUTERS
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие санкции введены за несоблюдение российского законодательства в части фильтрации запрещенного в России контента.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске, - говорится в сообщении. - В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей».

Напомним, по законодательству России поисковые системы обязаны исключать из результатов ссылки на страницы с запрещенной в России информацией.

В июне этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Google может грозить новый штраф за снижение уровня фильтрации запрещенного в России контента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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