2020-02-13T17:27:29+03:00
В мире

Госдеп: США ввели санкции против трех российских организаций

Американская сторона ввела ограничения, ссылаясь на закон о нераспространении оружия массового уничтожения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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С 3 февраля США ввели санкции против трех российских организаций. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Штаты ввели ряд ограничений, ссылаясь на закон о нераспространении оружия массового уничтожения.

таким образом, под санкции попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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