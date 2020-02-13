Госдеп: США ввели санкции против трех российских организаций

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:27:29+03:00

Американская сторона ввела ограничения, ссылаясь на закон о нераспространении оружия массового уничтожения

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С 3 февраля США ввели санкции против трех российских организаций. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Штаты ввели ряд ограничений, ссылаясь на закон о нераспространении оружия массового уничтожения.

таким образом, под санкции попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

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ИСТОЧНИК KP.RU