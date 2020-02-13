Оргкомитет: Коронавиурс не повлияет на проведение Олимпиады-2020 в Токио
Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Эсиро Мори заявил, что вспышка коронавируса никак не повлияет на проведение Олимпийских игр в Японии.
- Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается, - отметил Мори.
Ранее японский премьер-министр уточнил, что организаторы игр "будут сотрудничать с правительством и спокойно реагировать на все проблемы, которые возникнут из-за коронавируса".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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