2020-02-13T17:37:41+03:00
В мире

Оргкомитет: Коронавиурс не повлияет на проведение Олимпиады-2020 в Токио

Ранее в Японии заявили, что организаторы игр "будут сотрудничать с правительством и спокойно реагировать на все проблемы из-за "китайского вируса"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Эсиро Мори заявил, что вспышка коронавируса никак не повлияет на проведение Олимпийских игр в Японии.

- Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается, - отметил Мори.

Ранее японский премьер-министр уточнил, что организаторы игр "будут сотрудничать с правительством и спокойно реагировать на все проблемы, которые возникнут из-за коронавируса".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Оргкомитет: Коронавиурс не повлияет на проведение Олимпиады-2020 в Токио
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