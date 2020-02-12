2020-02-12T06:33:28+03:00
В мире

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 1113 человек

Число заразившихся превысило 44,6 тысячи, выздоровели 4740 больных
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113Фото: REUTERS
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Число жертв вируса-убийцы COVID-19 в Китае к утру среды, 12 февраля, выросло до 1113: за минувшие сутки из-за вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались 97 человек. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 44 653, полностью выздоровели и выписались из больниц 4740 пациентов.

Такие данные обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 1016 умерших и 3996 излечившихся больных.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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