Жертвами коронавируса в Китае стали уже 1113 человек
Число жертв вируса-убийцы COVID-19 в Китае к утру среды, 12 февраля, выросло до 1113: за минувшие сутки из-за вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались 97 человек. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 44 653, полностью выздоровели и выписались из больниц 4740 пациентов.
Такие данные обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 1016 умерших и 3996 излечившихся больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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