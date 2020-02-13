13 Февр. 2020 2020-02-13T20:35:28+03:00

"Америка разделилась на две части": Захарова заявила об "апокалиптичности" выборов в США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам дипломата, сегодня в Штатах не хватает внутренних ресурсов для преодоления кризиса [видео]

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В эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала большое интервью ведущей Тине Канделаки. В частности, дипломат рассказала о том, что США сегодня разделилась "на две или две с половиной части".

- Есть элементы апокалиптичности с нынешнего момента. Вот такого, как сейчас, что настроило бы людей друг против друга, то есть просто Америка разделилась на две или на две с половиной части, - вот такого не было, - отметила Захарова.

При этом, она подчеркнула, что внутренних ресурсов для проведения электоральных кампаний, и, конечно, для поиска стимулов внутреннего развития и преодоления кризиса в США уже не хватало давно. По мнению Захаровой, "все вышло за грань игры".

- Не было вот этого фактического реального столкновения людей внутри государства. Сегодня оно у нас на глазах, - считает Мария Захарова.

Также дипломат рассказала ведущей, что в воздухе в США витает дух антагонизма.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление президента США Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы». Дипломат посоветовала США сначала выполнить свое обещание вывести войска из Сирии.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760648" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки

ИСТОЧНИК KP.RU