Мария Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:34:45+03:00

"Если бы не скандал с "Рустави-2": Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время беседы с теле и радиоведущей Тиной Канделаки на Радио "Комсомольская правда" заявила, что год назад власти Грузии и России договорились упростить выдачу туристических виз, все документы, по словам дипломата, были готовы. Однако случился громкий скандал с телеканалом "Рустави-2".

- Они должны уже были бы перейти к моменту максимального упрощения год назад. Уже все было готово. Если бы не эта провокативная история, которую разыграли в Тбилиси люди, которые, искренне ненавидят свое государство, - отметила Захарова.

По мнению дипломата, провокаторы серьезно навредили государству.

- Работают провокаторы, которые под этот момент, под эту возможность потенциальную или нереализуемую, неважно, решают только свои узкокорыстные интересы, - уверена Мария Захарова.

По ее мнению, грузинской стороне необходимо понять, что нельзя давать играться в провокации и на собственных чувствах недобросовестным людям.

Напомним, в прошлом году ведущий грузинского канала "Рустави-2" в прямом эфире оскорбил российского президента Владимира Путина на русском языке. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане.

Директор телеканала Ника Гварамия тогда заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет. Позже Гвармию уволили с телеканала, а сам он заявил, что покидает Грузию вместе с семьей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760648" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о коронавирусе и толерантности.Спикер МИД РФ Мария Захарова пообщалась с ведущей Радио «Комсомольская Правда» Тиной Канделаки

ИСТОЧНИК KP.RU