Бывшему директору телеканала "Рустави-2" предъявлены обвинения

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-09T14:07:03+03:00

Обещавшийся мочиться в Боржоми Ника Гварамия проходит по делу о злоупотреблении полномочиями

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Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил прокурор Звиад Губеладзе.

Уголовное дело было возбуждено по статье об использовании руководящих полномочий в целях извлечения выгоды с нанесением значительного ущерба, что предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, домашнего ареста или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

"Следствие установило, что в результате злоупотребления руководящими и представительскими полномочиями Никой Гварамия, вещательная компания "Рустави 2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (порядка 2,3 млн долларов)", - сообщил Губеладзе.

В пятницу, 9 августа, экс-директора телеканала пригласили в прокуратуру для предъявления обвинений. После этого прокурор обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, передает "Спутник Грузия".

Гварамия скандально известен свои обещанием мочиться в поставляемое в Россию вино и минеральную воду. Также его подозревают в сексуальных отношениях с ведущим "Рустави 2" Георгием Габунией, который ранее в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.

Сайт kp.ru писал, что гендиректора сняли с должности сразу после возвращения телеканала в собственность бизнесмена Кибара Халваши.

ИСТОЧНИК KP.RU