"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:59:45+03:00

Со следующего понедельника центральные регионы страны окажутся под воздействием теплого атмосферного фронта

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Центр "Фобос" сообщает, что на следующей неделе в Центральную Россию вновь придет рекордно теплая погода. По словам синоптиков, будет повторен или побит погодный рекорд 71-летней давности.

Так, уже со следующего понедельника, 17 февраля, центральные регионы окажутся под воздействием теплого атмосферного фронта.

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ИСТОЧНИК KP.RU