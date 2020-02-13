"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло
Со следующего понедельника центральные регионы страны окажутся под воздействием теплого атмосферного фронта
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Центр "Фобос" сообщает, что на следующей неделе в Центральную Россию вновь придет рекордно теплая погода. По словам синоптиков, будет повторен или побит погодный рекорд 71-летней давности.
Так, уже со следующего понедельника, 17 февраля, центральные регионы окажутся под воздействием теплого атмосферного фронта.
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ИСТОЧНИК KP.RU