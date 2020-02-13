2020-02-13T06:59:05+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в марте

Россиян ждут разброс температур от -15 до +15
Юлия САЛЬНИКОВА
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Потепления стоит ждать во второй половине мартаПотепления стоит ждать во второй половине мартаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Гидрометцентре уже составили прогноз на март 2020 года. Каким будет первый весенний месяц, Российской газете рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. На большей части России погода не будет отличаться аномалиями – температуры, если немного и отклонятся от климатической нормы в большую сторону, то всего на пару градусов.

В Москве и Московской области по норме в марте должно быть ночью до -5, днем около +6. Синоптики не исключают, что март 2020 года повторит погоду в марте 1984 года, когда температура и вовсе колебалась около нуля и днем, и ночью.

Готовиться к весне чуть теплее обычного нужно жителям Урала, Сибири, востока и юга Коми, Кировской области и Пермского края и Башкирии.

Хотя в отдельные дни возможно и существенное похолодание. На северо-западе страны ожидают морозы до -15, а местами до -20. Прохладно будет и на севере Центрального округа – до – 9.

- На юге - в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии могут быть ночные заморозки до минус 5 градусов. Но днем солнце уже будет во всю пригревать - температура будет повышаться до плюс 10-15 градусов. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в марте возможно потепление до плюс 20 градусов,- сообщила синоптик.

Почувствовать весну россияне, вероятно, смогут только во второй половине марта, когда разница между ночными и дневными температурами станет заметнее. Например, на Урале, в челябинской и Курганской областях разброс температур составил от +8 днем до -15 ночью.

Кстати, нынешняя зима запомнилась сразу несколькими температурными рекордами. Например, 1 января стало одним из самых теплых первых дней в году за всю историю метеонаблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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