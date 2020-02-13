2020-02-13T20:34:46+03:00
В мире

Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране

Исследование показало, что американцы подходят к выборам с низким уровнем доверия в честность избирательного процесса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Согласно опросу, около 60% американцев заявили, что не верят в честность выборов в стране

Исследование агентства Gallup показало, что граждане США подходят к выборам с относительно низким уровнем доверия в честность избирательного процесса. При этом 40% опрашиваемых отмечают, что верят в честность и прозрачность выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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