Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране
Исследование показало, что американцы подходят к выборам с низким уровнем доверия в честность избирательного процесса
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Согласно опросу, около 60% американцев заявили, что не верят в честность выборов в стране
Исследование агентства Gallup показало, что граждане США подходят к выборам с относительно низким уровнем доверия в честность избирательного процесса. При этом 40% опрашиваемых отмечают, что верят в честность и прозрачность выборов.
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ИСТОЧНИК KP.RU