Путин пошутил о вмешательствах в выборы США в 2020 году, пообещав обязательно это сделать
Президент по секрету рассказал о «планах»
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Президент России Владимир Путин пошутил на тему вмешательств в ход выборов в США, которые запланированы на 2020 год. Российский лидер по секрету рассказал, что РФ обязательно это сделает.
- По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует, - сказал Путин.
Затем глава государства попросил « Только вы никому не говорите. Ладно?».
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ИСТОЧНИК KP.RU