Правительство Украины планирует провести перепись населения в Крыму с помощью спутника
В кабмине подчеркнули, что для подсчета количества населения "на оккупированных территориях" планируется проект спутниковой съемки
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В украинском правительстве изучают возможность проведения переписи населения в Крыму и в Донбассе при помощи спутника.
При этом в кабмине страны отметили, что для подсчета количества населения "на оккупированных территориях" планируется проект спутниковой съемки. Об этом украинская сторона сообщила неким представителям ООН.
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ИСТОЧНИК KP.RU