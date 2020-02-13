Правительство Украины планирует провести перепись населения в Крыму с помощью спутника

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:57:11+03:00

В кабмине подчеркнули, что для подсчета количества населения "на оккупированных территориях" планируется проект спутниковой съемки

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В украинском правительстве изучают возможность проведения переписи населения в Крыму и в Донбассе при помощи спутника.

При этом в кабмине страны отметили, что для подсчета количества населения "на оккупированных территориях" планируется проект спутниковой съемки. Об этом украинская сторона сообщила неким представителям ООН.

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ИСТОЧНИК KP.RU