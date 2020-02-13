В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:17:39+03:00

В Госдуме оценили новые санкции США против трех российских компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под новые ограничительные меры попали три организации

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В Госдуме прокомментировали новые санкции США в отношении российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения.

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов оценил данный шаг. В принятых мерах он увидел очередную порцию «фейковых обвинений, к которым мы уже привыкли».

Американцам невыгодно присутствие России в Сирии, «они хотели бы сами с помощью контролируемых групп террористов установить контроль над Сирией и всем Ближним Востоком», отметил депутат.

- Штаты сдерживают нашу страны любым образом и последние санкционные меры укладываются в данную стратегию. К сожалению, США не хотят вместе с нами бороться с терроризмом, а преследуют свои собственные геополитические интересы, — комментирует Морозов RT.

Ранее США ввели санкции против трех организаций из РФ. Под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, ВПК «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

ИСТОЧНИК KP.RU