В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний
В Госдуме прокомментировали новые санкции США в отношении российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения.
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов оценил данный шаг. В принятых мерах он увидел очередную порцию «фейковых обвинений, к которым мы уже привыкли».
Американцам невыгодно присутствие России в Сирии, «они хотели бы сами с помощью контролируемых групп террористов установить контроль над Сирией и всем Ближним Востоком», отметил депутат.
- Штаты сдерживают нашу страны любым образом и последние санкционные меры укладываются в данную стратегию. К сожалению, США не хотят вместе с нами бороться с терроризмом, а преследуют свои собственные геополитические интересы, — комментирует Морозов RT.
Ранее США ввели санкции против трех организаций из РФ. Под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, ВПК «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».
ИСТОЧНИК KP.RU