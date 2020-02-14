2020-02-13T23:10:03+03:00
Спорт

Михаил Кержаков рассказал, ставил ли ультиматум в "Зените" тренеру Мирче Луческу

В интервью "КП" голкипер прокомментировал слухи, которые ходили о нем несколько лет назад
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков.Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Младший брат известного форварда сборной России по футболу Александра Кержакова Михаил - ныне вратарь в питерском "Зените". Как говорили, несколько лет назад он будто бы ставил ультиматум руководству команды, когда "сине-бело-голубых" возглавлял румын Мирча Луческу.

- Когда «Зенит» Луческу тренировал, в СМИ появилась «новость» о том, что я, Лодыгин и Новосельцев ходили к президенту клуба с ультиматумом. Ставили вопрос так: «или мы, или Луческу», - говорит Кержаков в интервью "КП".

Кержаков-младший рассказал, насколько это было правдой и какая реакция последовала на появление такой информации:

- Когда это вышло, мне позвонил Томислав Рогич (вместе с Михаилом Бирюковым тренировал вратарей «Зенита» в сезоне 2016-2017 г.г.) с вопросом: «ты ходил»? Глупость смешнее придумать сложно. Футболист поставил ультиматум президенту – сам посыл звучит абсурдно. Еще можно поверить, если ведущий игрок что-то пытается донести до руководства. Но я тогда вообще почти не играл. Смешно. История была выдумана полностью.

Напомним, что Мирча Луческу был главным тренером питерского "Зенита" с 2016 по 2017 годы. А потом два года проработал в сборной Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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