Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков: «Не пускаю родителей на стадион, говорю пока Саша играл, вы нервов на две жизни вперед потратили»

Футбольный путь Михаила Кержакова отличается от карьеры старшего брата также, как на поле отличаются задачи вратаря и нападающего. Александр Кержаков, первый голеадор отечественного футбола, уже в 19 лет сыграл на чемпионате мира, в 23 разменял вторую сотню голов. А Кержаков –младший, мелькнув юнцом в «Зените», на 7 лет отправился в странствия по арендам. Но и после возвращения в родной клуб оставался на вторых ролях. Кто-то говорил, что основным вратарем ему мешает стать нехватка надежности. Кто-то видел причины в невезении. Наконец осенью 2019-го время Михаила Кержакова в «Зените» наступило. Травма Андрея Лунева выдвинула на первые роли его сменщика, который оправдав доверие тренеров, в воротах задержался надолго. И в 33 года (столько Михаилу исполняется 28 января) впервые идет к выигрышу трофея в роли основного вратаря «Зенита».

При Луческу требовалось быть Пеле

- 2020-й год вы встретили первым номером «Зенита». Безоговорочно первым.

- Сразу внесу поправку – так нельзя говорить. Осенью у меня начался хороший отрезок, я сыграл 12 матчей подряд. Но называть себя безоговорочно первым номером неправильно. Даже просто говорить, что ты первый номер – некорректно и по отношению к другим вратарям неуважительно.

- Анализируя предыдущие сезоны в «Зените», вы говорили, что для большего доверия вам самому требовалось показать больше. Что в 2019-м году вы сделали лучше, чем раньше?

- Определяющим для меня был первый матч в чемпионате России. Настроя добавляла ошибка в кубковом матче с «Енисеем», с которым «Зенит» встречался за полторы недели до этого. После этого важно было сохранить уверенность, поэтому ту встречу с «Уралом» рассматривал для себя, как определяющую. Сыграть удалось нормально, «Зенит» выиграл.

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков с мячом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Что вам раньше не хватало?

- Помимо сказанного, сейчас мне дали возможность себя проявить вдолгую. При Андре Виллаш-Боаше я тоже играл, но тогда возникла своеобразная ситуация. Не хочется вспоминать подробности.

- Давайте вспомню я. После нескольких победных для «Зенита» матчей Виллаш-Боаш сказал, что к вам претензий нет, но дальше играть будет Лодыгин. Тренерский штаб решил его поддержать. А в следующем сезоне, уже при Мирче Луческу, вы тоже играли, но потом вернулись в запас.

- Там была другая ситуация. Мистер от всей команды требовал надежного контроля мяча. Вратарей это касалось в той же мере, что и полевых футболистов. Я так играть не привык, поэтому на поле выходил с повышенным волнением. Не хватало уверенности и это мешало.

- В других командах от вас так играть не требовали?

- Нет. Наоборот. Акцент был на простоту и надежность. А когда занимался в футбольной школе ( СДЮСШОР «Зенит») , тогда еще критерий качества игры ногами заключался в дальности выноса. Кто дальше выбивает, тот лучше игрой ногами и владеет.

- Какое задание Луческу было самым сложным?

- На удержание мяча. У меня порой голова раскалывалась! С мячом требовалось обращаться как Пеле. На тренировках у Мистера было задание: вратарь, четыре защитника и опорник против пятерки прессингующих. Так как мы в большинстве за счет вратаря, требовалось удерживать мяч.

Мирче Луческу проработал в "Зените" год, с мая 2016 по май 2017 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Казалось, Луческу хотел невозможного. «Зенит» - не «Шахтер», а тот состав сине-бело-голубых – не бразильцы. Луческу требовал от зенитовцев футбола, в который они не играли никогда.

- Здесь я на стороне Мирчи. Он имел основания требовать этого. «Зенит» - всегда фаворит, ставит максимальные задачи, располагает сильными футболистами. Пример в защиту Луческу – Андрюха Лунев. Он же заиграл при Мистере, который требовал хорошего владения ногами. Значит, дело было в нас, а не в Луческу.

Замешательство Сантоса и фейковый Кержаков

- Румын – полиглот. В языках при общении с игроками путался?

- Да, иногда случалось. Запал эпизод на тренировке – Мирча кричит на итальянском Роберту Маку, а тот стоит в замешательстве, не понимает. Луческу спрашивает: «Мак, дую спик инглишь»? Роберт оживился, отвечает «Ес». И тогда Мистер выдает на русском: «шире»! (Смеется) Все сразу полегли.

- Кто из иностранных футболистов «Зенита», кроме Ивановича, лучше всех освоил русский?

- Сейчас не назову тех, кто говорит уверенно. Только если отдельные фразы и подсказки. А Иванович же - серб, у него даже акцент очень легкий. Их язык очень похож на русский. Когда они втроем (Иванович, Мевля и Джорджевич ) собирались и говорили на сербском, я всегда понимал о чем речь. Из других – отлично говорил на русском Данни, хорошо говорил Нико Ломбертс. На мой взгляд, это не от национальности, а от желания человека зависит. Если захочет – выучит.

Защитник "Зенита" серб Бранислав Иванович.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Казусы из-за невладения нашим языком случаются?

- Первое время после перехода в «Зенит» Дуглас Сантос оказывался в замешательстве. Он же играл в Германии, а там звук «я» означает «да. Когда вратари кричали «я», Сантос мог подумать, что это ему командуют, и тоже шел на мяч. Но эти недопонимания давно в прошлом. Основные подсказки все иностранцы понимают.

- Вернемся в сегодняшний день. Что вы прекратили делать, когда стали играть за «Зенит» постоянно?

- Читать о себе СМИ. Не читаю теперь ничего.

- Разве реально полностью отгородить себя от публикаций?

- Я смог. Несколько раз присылали ссылки на какие-то статьи, но я их удалял, не открывая.

- Когда к этому пришли?

- Постепенно, в последние годы. Убедился, что активно интересоваться публикациями о себе, - это распыляет энергию, мешает концентрироваться на главном. До 30 лет я читал о себе почти все. Не только статьи, еще и комментарии под ними.

- Как реагировали?

- Иногда крайне эмоционально. В интернет-переписку с читателями никогда не вступал, но внутренне отказывался понимать причины критики. Например, после матча был уверен, что сыграл хорошо, а под статьей вижу комментарий: «уберите уже этого клоуна из ворот». Я загонялся, раздумывал: «как», «почему», «что не так». Это мешает.

- А как же социальные сети? В одной из них ваши фотографии с комментариями появляются Регулярно.

- Даже не знал об этом! Фото с тренировок выкладывает клубная медиаслужба, я за этим и не слежу. В инстраграмме выкладывал фотографию сам, но это было несколько лет назад. Знаю, что есть фейковые страницы Михаила Кержакова.

- Где?

- В одноклассниках, например. Как-то двоюродный брат спросил: «ты почему мне так давно не отвечаешь»? Я был изумлен. У меня вообще страницы нет, говорю. А он, оказывается, полгода там со «мной» общался. Другой случай – клубный фотограф сделал снимки на тренировке, потом подходит: «как тебе»? Он мне их тоже в одноклассниках отправил, а я даже не понял, о чем речь.

Очередь в суд

- Когда публикации о себе вызывали наибольшее удивление?

- Это было дважды – на футбольную тему и на бытовую. Когда «Зенит» Луческу тренировал, в СМИ появилась «новость» о том, что я, Лодыгин и Новосельцев ходили к президенту клуба с ультиматумом.

- Ничего себе!

- Да. Ставили вопрос так: «или мы, или Луческу». Когда это вышло, мне позвонил Томислав Рогич (вместе с Михаилом Бирюковым тренировал вратарей «Зенита» в сезоне 2016-2017 г.г.) с вопросом: «ты ходил»?

- Ходили?

- Глупость смешнее придумать сложно. Футболист поставил ультиматум президенту – сам посыл звучит абсурдно. Еще можно поверить, если ведущий игрок что-то пытается донести до руководства. Но я тогда вообще почти не играл. Смешно. История была выдумана полностью.

Михаил Кержаков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А вторая история?

- Это когда в «Анжи» играл. Написали, что у меня родилась двойня, и я обоих детей отобрал у жены. В качестве «доказательств» в газете опубликовали фотографии каких-то младенцев и какой-то девушки.

- Как отреагировали?

- Были мысли обратиться в суд. Но потом посоветовался с осведомленным человеком и он сказал, что связываться с желтой прессой – себе в минус. Мне объяснили, что из желающих подать в суд на это издание уже стоит длиннющая очередь. В которой я буду три тысячи первым.

- Какой вывод сделали из той ситуации?

- Можно опубликовать любую грязь и она прилипнет к человеку на годы. Меня ж до сих пор периодически об этом спрашивают. Даже после того, как прошлой весной ребенок родился, интересовались: «а два других то где»?

С новым поколением конкурировать не смогу

- Сергей Рыжиков рассказывал, что за годы работы в «Рубине» Курбан Бердыев с ним лично почти не говорил. Если были претензии и вопросы, доносил через тренера вратарей. Семак с голкиперами «Зенита» общается?

- В этом сезоне Сергей Богданович вызывал нас, мы обсуждали игровые моменты. Но это касалось участия вратарей в командных действиях, требований в конкретных ситуациях. А остальное, включая ошибки, мы обсуждаем с тренерами голкиперов. Здесь Семак нас бережет. (Улыбается)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В чем вы прибавили за время выступления в «Зените»?

- В игре ногами. Да, мне и сегодня в этом до идеала далеко. Но по сравнению периодом, когда я в «Зенит» вернулся (лето 2015 года), прогресс большой. Сегодня голкиперу без уверенной игры ногами на высоком уровне заиграть очень сложно.

- Кто из коллег в этом – номер один?

- В мире - тер Штеген, Аллисон и Эдерсон.

- Про одного бывшего вратаря «Зенита» говорили, что мог бы играть и в поле.

- Так Жевнов рассказывал, что до 13 лет его в ворота было не загнать! Настолько универсальное футбольное развитие он получил. Меня наоборот – из ворот было не выгнать. Из своего поколения кроме Игоря Акинфеева, выделю Юрия Дюпина из «Рубина». В Премьер-лиге он выступает не так долго, но сразу обратил на себя внимание сильной игрой ногами. Владеет ими настолько уверенно, что я понять не мог – Дюпин левша или правша. Пасует и выбивает одинаково сильно и точно обеими ногами.

- Сегодня юных вратарей готовят не так, как вас?

- Различия глобальные. Требования и соответственно, подбор упражнений совсем другие. Я приезжал в футбольную школу, где занимался в Петербурге (СДЮСШОР «Зенит»), смотрел тренировку – сегодня ребята готовятся совсем по-другому. Ногами они играют намного лучше. Когда это поколение массово заиграет в Премьер-лиге, конкурировать с ними не смогу. Но я к тому времени уже закончу. (Улыбается)

- Кто-нибудь из этой плеяды на высшем уровне уже засветился?

- Выделю вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Присмотритесь к нему. Матвей – не только сильный вратарь, но и активный командный игрок, способный постоянно начинать атаки. Сафонов один из тех, кого в футбольной школе учили играть ногами уже в соответствии с современными требованиями.

Сборная и Евро-2020

- Вы росли на рассказах о чемпионской команде «Зенита-84»?

- Нет! Вообще почти ничего не знал. Откуда? Мы жили в Кингисеппе – там информации мало. Отец мне мог рассказать про дзержинский «Химик», за который играл, но не про «Зенит». У нас там только 2 канала показывали. За «Зенитом» следить начал, когда брат в нем заиграл – я тогда в Питер переехал.

Александр Кержаков после своего прощального матча, 2017 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сейчас родители все ваши матчи смотрят?

- Пытаюсь отгородить их от переживаний. Говорю: «пока Саша играл, вы нервов на две жизни вперед потратили. Зачем вам еще»? Папа иногда приходит на стадион. А мама обычно просто счет узнает или по ходу матча, или уже после.

- Дома о футболе дискуссии случаются?

- Однажды супруга решила высказаться после матча «Зенита». Меня тогда не поставили и она поделилась своим мнением. Но я это сразу пресек. Сказал: «Занимайся лучше своими заботами».

- Рождение ребенка на ваш режим повлияло?

- Не принципиально. Я спал отдельно. (Улыбается) Рождение ребенка повлияло на мои карьерные приоритеты. Я же покинуть «Зенит» собирался сразу после прихода Семака, еще летом 2018 –го. Тогда не сложилось, а после прошлого сезона к этой теме вернулся. Но семейные интересы перевесили – остался в «Зените». Что ни делается – к лучшему.

- В прошлом чемпионате вы сыграли только один матч. Причастность к победе почувствовали?

- Я сыграл в Ростове, когда «Зенит» уже официально стал чемпионом. Но по сравнению с 2007-м (в тот год «Зенит» стал чемпионом впервые в российской истории, а Кержаков несколько раз попал в заявку, но в официальных матчах не играл), ощущения совсем другие. Когда находишься в обойме, постоянно тренируешься с командой и тебя рассматривают первым на замену, такая роль тоже значима. И все же не как у тех, кто играл много. По сравнению с ними чувствовал себя чуть в стороне от победы. Хочется большего участия. Потому всерьез и рассматривал вариант перехода в другую команду.

- Известный тренер вратарей Виталий Кафанов говорит, что голкипер всегда должен ставить перед собой большую цель. Даже если сначала она кажется недостижимой. До чемпионата Европы осталось меньше 5 месяцев. Вы ставите задачу – попасть в сборную?

- Я предпочитаю идти шаг за шагом. Как я мог ставить задачу попасть в сборную, когда играл в ФНЛ или даже в РПЛ, но команде, которая боролась за выживание? Понимал, что это нереально.

- Сейчас то другая ситуация.

- Для этого надо хотя бы сезон отыграть.