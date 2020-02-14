2020-02-13T23:09:04+03:00
Спорт

"У меня голова раскалывалась!". Михаил Кержаков рассказал о самом сложном задании у Луческу в "Зените"

Как признался вратарь питерцев, порой казалось, что наставник требовал невозможного
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Михаил Кержаков.Михаил Кержаков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Работа с тренером Мирчей Луческу в "Зените" по-разному запомнилась многим футболистам. Своими впечатлениями от трудов с румынским специалистом поведал играющий ныне в питерском футбольном клубе голкипер Михаил Кержаков, младший брат известного в прошлом форварда сборной России. Говоря о том, какое упражнение у румына было самым сложным, Кержаков-младший сказал:

- На удержание мяча. У меня порой голова раскалывалась! С мячом требовалось обращаться как Пеле. На тренировках у Мистера было задание: вратарь, четыре защитника и опорник против пятерки прессингующих. Так как мы в большинстве за счет вратаря, требовалось удерживать мяч.

- Казалось, Луческу хотел невозможного. «Зенит» - не «Шахтер», а тот состав сине-бело-голубых – не бразильцы. Луческу требовал от зенитовцев футбола, в который они не играли никогда, - говорит Михаил Кержаков в интервью KP.RU.

При этом, Кержаков поддерживает известного тренера:

- «Зенит» - всегда фаворит, ставит максимальные задачи, располагает сильными футболистами. Пример в защиту Луческу – Андрюха Лунев. Он же заиграл при Мистере, который требовал хорошего владения ногами. Значит, дело было в нас, а не в Луческу.

Питерский "Зенит" в этом сезоне, напомним, лидирует в Премьер-Лиге. К зимнему перерыву команда из Санкт-Петербурга набрала 45 очков после 19 игр чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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