Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков сказал, почему остался в команде после прихода Семака

14 Февр. 2020 2020-02-13T23:09:25+03:00

В этом сезоне вратарь сыграл девять игр в основном составе

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Вратарь питерского "Зенита" Михаил Кержаков мог покинуть команду два года назад. Остаться он решил ввиду личных обстоятельств, о которых поведал в интервью "КП":

- Рождение ребенка повлияло на мои карьерные приоритеты. Я же покинуть «Зенит» собирался сразу после прихода Семака, еще летом 2018 –го. Тогда не сложилось, а после прошлого сезона к этой теме вернулся. Но семейные интересы перевесили – остался в «Зените». Что ни делается – к лучшему.

Как признался Михаил Кержаков, Сергей Семак общается с вратарями, считая их важной частью команды:

- В этом сезоне Сергей Богданович вызывал нас, мы обсуждали игровые моменты. Но это касалось участия вратарей в командных действиях, требований в конкретных ситуациях. А остальное, включая ошибки, мы обсуждаем с тренерами голкиперов. Здесь Семак нас бережет.

Голкипер Михаил Кержаков в чемпионате России нынешнего сезона провел восемь игр подряд, впервые появившись в стартовом составе в матче против "Урала". И с тех пор всегда был в "основе".

ИСТОЧНИК KP.RU