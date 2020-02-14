Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков сказал, почему остался в команде после прихода Семака
Вратарь питерского "Зенита" Михаил Кержаков мог покинуть команду два года назад. Остаться он решил ввиду личных обстоятельств, о которых поведал в интервью "КП":
- Рождение ребенка повлияло на мои карьерные приоритеты. Я же покинуть «Зенит» собирался сразу после прихода Семака, еще летом 2018 –го. Тогда не сложилось, а после прошлого сезона к этой теме вернулся. Но семейные интересы перевесили – остался в «Зените». Что ни делается – к лучшему.
Как признался Михаил Кержаков, Сергей Семак общается с вратарями, считая их важной частью команды:
- В этом сезоне Сергей Богданович вызывал нас, мы обсуждали игровые моменты. Но это касалось участия вратарей в командных действиях, требований в конкретных ситуациях. А остальное, включая ошибки, мы обсуждаем с тренерами голкиперов. Здесь Семак нас бережет.
Голкипер Михаил Кержаков в чемпионате России нынешнего сезона провел восемь игр подряд, впервые появившись в стартовом составе в матче против "Урала". И с тех пор всегда был в "основе".
ИСТОЧНИК KP.RU