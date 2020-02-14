"Когда вратари кричали "я", он думал что это "да". Михаил Кержаков рассказал о казусе с Дугласом Сантосом в "Зените"

14 Февр. 2020 2020-02-13T23:09:45+03:00

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С лета 2019 года в составе питерского "Зенита" выступает бразильский защитник Дуглас Сантос. До того он выступал несколько лет за немецкий клуб "Гамбург". И из-за этого у футболиста возникали необычные моменты в тренировочном процессе в новой команде. Об одном таком случае в интервью "КП" поведал вратарь "сине-бело-голубых" Михаил Кержаков:

- Первое время после перехода в «Зенит» Дуглас Сантос оказывался в замешательстве. Он же играл в Германии, а там звук «я» означает «да. Когда вратари кричали «я», Сантос мог подумать, что это ему командуют, и тоже шел на мяч. Но эти недопонимания давно в прошлом. Основные подсказки все иностранцы понимают, - вспоминает в интервью KP.RU Михаил Кержаков.

Напомним, что в этом сезоне чемпионата России пока что наступило время перерыва. И в турнирной таблицы Премьер-Лиги уверенно лидирует питерский "Зенит" - у команды 45 очков после 19 сыгранных встреч. Первая после перерыва игра в 2020 году у питерцев пройдет 29 февраля. Они дома примут столичный "Локомотив".

ИСТОЧНИК KP.RU