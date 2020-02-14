2020-02-14T00:54:28+03:00
Общество

Солдат сделал предложение девушке с помощью валентинки из танков

Отказаться от предложения любимого в окружении 16 танков Т-72Б3 девушка не смогла
Юлия САЛЬНИКОВА
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Свадьба возможно пройдет во время "Танкового биатлона"Свадьба возможно пройдет во время "Танкового биатлона"Фото: Кадр видео
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Ко Дню влюбленных солдат Таманской дивизии Денис Казанцев решил подарить любимой необычную валентинку - "сердце" было не нарисовано на открытке, а сложено на полигоне из 16 танков Т-72Б3. Лейтенант вывел девушку в центр этого "сердца" из боевых машин, встал на одно колено и сделал предложение.

- Мы с тобой очень давно вместе, пережили расстояние и время, поэтому выходи за меня? - приводит слова солдата "Красная звезда".

Для "валентинки" на поле выгнали 16 танков Фото: Кадр видео

Для "валентинки" на поле выгнали 16 танковФото: Кадр видео

Александра Копытова отказаться от такого необычного предложения, да еще и в окружении 16 танков, не смогла. Она ответила "да".

Когда влюбленные сыграют свадьбу, пока не решили. Но в дивизии не исключают, что после такого масштабного предложения, свадьба будет соответствующей - возможно торжество пройдет во время «Танкового биатлона» летом 2020 года.

Сайт kp.ru писал, что россияне чаще всего дарят на День влюбленных цветы и ювелирные украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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