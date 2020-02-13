2020-02-13T04:30:28+03:00
Общество

Россияне любят не за красоту: На что тратят деньги влюбленные в День святого Валентина

Салоны красоты 14 февраля не в почете, зато в цветочных магазинах – ажиотаж
Юлия САЛЬНИКОВА
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День всех влюбленных прижился в РоссииДень всех влюбленных прижился в РоссииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Россияне не готовы тратить деньги 14 февраля на салоны красоты. К такому выводу пришли эксперты IT-компании "Эвотор", проанализировав чеки с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах и салонах красоты. Ни в День всех влюбленных, ни за день до него, россияне не штурмуют парикмахеров и косметологов - спрос точно такой же, как в другие дни.

Потому что для влюбленных оказывается важнее подарить партнеру или партнерше вещественный подарок. Тут лидером являются цветы - 14 февраля покупают в пять раз больше букетов, чем в любой другой день предшествующей недели.

Популярной покупкой в День святого Валентина являются также украшения - рост в 1,5 раза.

- Покупка в ювелирном магазине в феврале обойдется в среднем в 1733 рубля. В Москве - 4195 рублей, в Санкт-Петербурге - 2518 рублей,- сообщают РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал то, как в России воспринимают этот католический праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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