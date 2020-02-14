2020-02-14T02:08:14+03:00
Общество

Подцепить вирус на сайте знакомств: пользователи на 6 процентов чаще становятся жертвами мошенников

Аферисты в Сети разрабатывают новые вредоносные программы и придумывают нестандартные способы шантажа пользователей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аферисты выманивают деньги с помощью программ и шантажаАферисты выманивают деньги с помощью программ и шантажаФото: Евгения ГУСЕВА
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За два года увеличилось число жертв мошенников среди участников сайтов знакомств. Анализ провели эксперты компании ESET, с результатами исследования ознакомились "Известия". Если в 2018 году с мошенничеством сталкивались только 28 процентов пользователей сайтов знакомств, то в 2019 году их стало уже 34 процента.

- Мошенники становятся всё более изобретательными, а их методы — всё более изощренными. Киберпреступники постоянно совершенствуют вредоносное ПО и способы его распространения,- сообщили авторы исследования.

Вирусы подхватили в 2019 году 38 процентов поклонников виртуальных знакомств. Каждый десяты становился жертвой шантажа, ведь на таких сайтах зачастую человек бывает откровеннее, чем в реальной жизни, так что аферисты могут проще заполучить компромат на него в виде фото или какого-либо признания.

- Популярен такой метод, как создание фейковой личности, с помощью которой злоумышленник выясняет данные карты жертвы, предлагает приобрести билеты в кино на фишинговом сайте, -рассказали эксперты ESET.

ИСТОЧНИК KP.RU

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