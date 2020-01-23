Аферисты на сайтах знакомств: «Миллиардеры из колонии» наживаются на Верунчиках-Игрунчиках

На днях «Комсомолка» подробно расписала историю 35-летней москвички Виктории, которая познакомилась через сайт знакомств с крутым финансистом, на самом деле оказавшимся ушлым аферюгой, отмотавшим два срока за мошенничество. (Подробности читайте на сайте kp.ru.) Он убедил женщину за несколько дней нахватать кредитов на 15 миллионов рублей и перекинуть на его счета.

Судебный и клинический психолог Татьяна Хрущева, которая помогла вывести этого афериста на чистую воду, несколько лет изучает «психологию» сайтов знакомств. По словам специалиста, только по анкете можно отличить реально существующего мужчину от маски, за которой прячется мошенник.

Психолог Татьяна Хрущева. Фото: Личный архив

У Хрущевой своя классификация брачных аферистов. На примерах конкретных анкет объясняем, что сразу должно насторожить в «женихе».

Одинокий олигарх

Анкета: Янис. «Финансово независим. Родом из Греции, но 20 лет живу в Москве. Работаю в крупной финансовой организации».

Сообщение в личку (орфография и пунктуация сохранены): «Жду ваш номер, я вам ватсаппе напишу о себе более подробно, что вас будет интересовать, текст не копирова и не шаблон, из за служебной работы номер здесь не указываю, этот текст адресован вам».

Схема обмана: это как раз история Виктории. Задержанный «Янис» (азербайджанец Анар Исаев) доверчивым женщинам из соцсетей рассказывал, что сказочно богат. После нескольких часов общения заявлял, что готов жениться. Но вот беда: его родня может принять невестку из простых, только если у нее на счету будет кругленькая сумма. Предлагал завести счет, на который он скинет ей пару миллиардов рублей (не меньше). Но чтобы счет активировался, нужно сначала положить туда несколько миллионов самой женщине. Влюбленная Виктория отправила «принцу» 15 миллионов рублей. Параллельно Анар крутил «любовь» с еще несколькими дамами.

Суммы: от сотен тысяч рублей до миллионов.

Психолог Хрущева объясняет, что реально обеспеченный мужчина сразу так изливать душу не будет. Сначала же приглядеться к человеку надо. А у афериста есть только один выстрел. Если попал, задел нужные струнки - дело в шляпе.

- У брачных аферистов из интернета есть определенные алгоритмы общения. Сначала - презентует себя (богат, успешен и неженат), потом цепляет жертву на ценности (крепкая семья, дети, вечная любовь).

Честный зек

Анкета: Алексей. О себе сообщает немного: «Веселый, надежный, разведен». На фото - брутал с наколками.

Сообщение в личку: в процессе диалога вдруг: «Должен тебе признаться: я сижу в колонии. Меня подставили!»

Схема обмана: выбирает среднестатистических женщин. Поначалу обращается с мелкими просьбами. Просит закинуть пару сотен рублей на телефон. Потом выясняется, что он заболел и очень нужны лекарства. Просит скинуть на карточку 2 - 3 тысячи. Иногда жалуется, что плохо кормят, а на продукты денег нет (еду осужденным официально можно купить через сервис ФСИН-Магазин). Сердобольные женщины помогают. И так было испокон веку. У всех на памяти герой Шукшина Егор-Горе из фильма «Калина красная».

- У каждого такого сидельца может быть двадцать, тридцать добрых женщин, - объясняет психолог. - Часть полученных на карту денег осужденный может переводить своим реальным семьям, которые ждут мужа и отца на воле. А этим, из интернета, он пишет: «Дождись меня. Я выйду, приеду к тебе и заживем!» Доверчивая женщина ждет. А тот после отсидки - в сторону.

Суммы: от 2 - 3 тысяч рублей в месяц (на «мелкие расходы») до 10 - 20 тысяч разово (такие суммы просят «на адвоката»).

Мистер Икс

Анкета: Матвей (еще «любимые имена», под которыми скрываются «женихи» этого типа, - Марк, Филипп). «Разведен, живу в Москве. Имею свой строительный бизнес. Люблю путешествия, спорт и кино». На фото - вот он на отдыхе, вот он в ресторане, вот он в крутой машине. Супермен из глянцевого журнала.

Сообщение в личку: «Не люблю переписки в интернете. Я за живое общение. Давай встретимся, попьем кофе».

Схема обмана: берет у женщины номер телефона и тут же сообщает, что с ней свяжется его секретарша. Действительно, звонит женщина и предлагает встретиться с мужчиной мечты в ресторане. Психолог Хрущева для эксперимента пошла на такую встречу.

- Заштатный прокуренный ресторанчик в районе Белорусской. И тут меня встречает некий парень, который «должен провести собеседование». Задает вопросы. А потом вдруг: «Нет, ему вы не подойдете». И перечисляет с потолка почему. И тут же предлагает: «А давайте мы вам другого хорошего мужчину найдем?»

Так работают брачные агентства. Потенциальных клиенток приманивают на анкеты несуществующих мужчин с украденными из сети чужими фото.

Суммы: 40 000 - 50 000 рублей за консультацию психолога, который обучит «искусству знакомств», профессиональные фото и правильную анкету. Обещают присылать анкеты лучших женихов Москвы. По факту устраивают встречи с такими же бедолагами-мужчинами, которых развели на фотки бескорыстных длинноногих красавиц.

Анкеты типа «мистер Икс». У Владимира даже указано: «Знакомлюсь через организаторов». Скорее всего, этих мужчин не существует. За ними скрывается агентство, которое будет разводить «невесту» на деньги.

Любитель клубнички

Анкета: Олег. «Не женат, открыт для легких отношений». На фото - статный успешный мужчина, знойный мачо.

Сообщение в личку: «Люблю новые знакомства. Тебе наверняка об этом часто говорят, но ты такая красивая!»

Схема обмана: может неделями общаться с доверчивыми женщинами по переписке и в какой-то момент попросить прислать интимное фото. Как ни странно, некоторые особы шлют. Потом снимки ню становятся объектом шантажа - угрожают выложить в соцсети или разослать родным. Часто этим также промышляют сидящие в колониях.

КСТАТИ

В чем ошибка женщин

Если в недрах сайтов знакомств такое количество аферистов, как же найти реального мужчину?

- Мужчины стали неактивны, феминизированы, - комментирует психолог. - Решения за них принимают женщины. Поэтому познакомиться в реальной жизни сложно - мужчина вечно сомневается, удобно ли, можно ли. Остается только интернет.

Понятно, что на фоне таких нерешительных мужчин активные мошенники моментально производят эффект. Наплел красоты в уши - и готово!

- К сожалению, многие размещающие свои анкеты в соцсетях женщины сразу показывают себя аферистам как потенциальную жертву. Ну вот смотрите!

«Имя: Верунчик-Игрунчик.

Пишет: «Готова стать твоей сказкой на ночь, печь пирожки, встречать тебя по вечерам. Рожу тебе двух прекрасных детишек!» На фото - симпатичная женщина лет сорока с глубоким декольте. Грудь третьего размера. На следующем снимке она в крутой шубе.

Ищет большой и светлой любви и тут же демонстрирует все свои прелести. Между строк тут написано: все альфонсы сюда! Среднестатистический серьезный мужчина ей вряд ли напишет. Он ее побоится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертва брачного афериста: За неделю я набрала кредитов на 15 миллионов рублей и все отнесла ему

Мошенник через сайты знакомств разводил женщин, сидя за решеткой

Виктории 35 лет. Работает врачом в клинике и преподает в мединституте. Словом, в профессии весьма успешна. А в личной жизни не сложилось. Свою будущую половинку Виктория начала искать на сайтах знакомств.Это сообщение пришло 24 августа 2019 года. Она несколько раз перечитала, и в сердце что-то екнуло: «А вдруг это Он?» (подробнее)