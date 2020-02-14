Зарегистрирована созданная в Новосибирске тест-система для выявления коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили о том, что на тест-систему для выявления РНК коронавируса, разработанную институтом «Вектор», получено регистрационное удостоверение.
- Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики, - сказано в заявлении на сайте ведомства.
Сообщается также о том, что в России по-прежнему нет ни одного нового заражённого вирусом COVID-2019/
Ранее сайт kp.ru писал о том, как журналистам "Комсомольской правды" удалось попасть в закрытый вирусологический центр «Вектор» в Новосибирске, где в это время российские учёные изобретали вакцину от коронавируса.
Также на сайте писали о том, как транспортируют в научный центр пробирки с анализами предполагаемых больных: "колбочки упаковывают, как матрёшки, одна в другую, сверху - несколько пакетов. А несут анализы люди в защитных костюмах".
Перенесшего коронавирус гражданина Китая выписали из больницы в Чите.Гражданина Китая Ван Юньбиня выписали в среду из Краевой клинической инфекционной больницы в Чите после перенесенной инфекции коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Юрчук.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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