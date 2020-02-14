2020-02-14T14:45:14+03:00
В мире

В Великобритании отчеканили монеты с динозаврами

На лицевой стороне денежных знаков изображены мегалозавр, игуанодон и гилеозавр
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Монеты выполнены в нескольких вариациях. Фото: Королевский монетный двор БританииМонеты выполнены в нескольких вариациях. Фото: Королевский монетный двор Британии
Изменить размер текста:

Королевский монетный двор Великобритании выпустил ограниченную серию коллекционных монет с динозаврами. Каждая из них имеет номинал 50 пенсов, а вот исполнение разное.

На сайте двора можно приобрести медно-никелевую монету, серебряную и золотую. Каждая из них представлена в однотонном и цветном вариантах.

На лицевой стороне медалей изображены динозавры, обнаруженные на территории Соединенного Королевства в XIX веке - мегалозавр, игуанодон и гилеозавр. Созданием образов занимались палеонтологи из Музея естественной истории.

Можно приобрести медно-никелевые, серебряные и золотые монеты. Фото: Королевский монетный двор Британии

Можно приобрести медно-никелевые, серебряные и золотые монеты. Фото: Королевский монетный двор Британии

"В течение миллионов лет динозавры бродили по планете, прежде чем навеки исчезнуть. Их окаменевшие останки были погребены под землей, пока она не решила отдать их человечеству. История открытия начинается прямо здесь, в Британии", - говорится в сообщении на сайте монетного двора.

Самая обычная монета из коллекции "Динозаврия" обойдется покупателю в 10 фунтов, цветная — в 20 фунтов. Серебряные кругляшки можно приобрести за 60-65 фунтов, а один золотой стоит 945 фунтов. Самые дорогие из них уже недоступны для продажи.

Сайт kp.ru писал, что в России тоже выпускают интересные монеты. Например, в прошлом году коллекции были посвящены "Бременским музыкантам" и мультфильму "Дед Мороз и лето".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат поставил под сомнение результаты анализов боксера Георгия Кушиташвили
Замглавы минфина Сергей Сторчак покидает пост
Кардиолог из Германии рассказал, как избежать инсульта
Коронавирусом заразились свыше 1,7 тысячи китайских медиков
В Великобритании отчеканили монеты с динозаврами
Январь 2020 года стал самым теплым за историю климатологии
Эксперт указал на сколько лет США отстает от России в развитии гиперзвукового оружия
СК возбудил дело об избиении подростков, просивших забрать их в детдом
Песков: детали выходного дня для голосования по Конституции прорабатываются
Минзрав рассмотрит снятие запрета с некоторых лекарств для онкобольных
"Доверие восстановлено": Песков об установке мемориальной доски Лужкову
"Турция обеспечит безопасность": в Кремле отреагировали на угрозы российскому послу
Историк назвал информационной войной попытки Запада переписать результаты Второй мировой войны
В Госдуме назвали «хорошим признаком» панику в Пентагоне относительно российского оружия
В России началась сборка фюзеляжа первого серийного Ил-114-300
Путин поручил начать подготовку голосования по поправкам в Конституцию