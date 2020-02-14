В Великобритании отчеканили монеты с динозаврами

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:45:14+03:00

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Королевский монетный двор Великобритании выпустил ограниченную серию коллекционных монет с динозаврами. Каждая из них имеет номинал 50 пенсов, а вот исполнение разное.

На сайте двора можно приобрести медно-никелевую монету, серебряную и золотую. Каждая из них представлена в однотонном и цветном вариантах.

На лицевой стороне медалей изображены динозавры, обнаруженные на территории Соединенного Королевства в XIX веке - мегалозавр, игуанодон и гилеозавр. Созданием образов занимались палеонтологи из Музея естественной истории.

Можно приобрести медно-никелевые, серебряные и золотые монеты. Фото: Королевский монетный двор Британии

"В течение миллионов лет динозавры бродили по планете, прежде чем навеки исчезнуть. Их окаменевшие останки были погребены под землей, пока она не решила отдать их человечеству. История открытия начинается прямо здесь, в Британии", - говорится в сообщении на сайте монетного двора.

Самая обычная монета из коллекции "Динозаврия" обойдется покупателю в 10 фунтов, цветная — в 20 фунтов. Серебряные кругляшки можно приобрести за 60-65 фунтов, а один золотой стоит 945 фунтов. Самые дорогие из них уже недоступны для продажи.

Сайт kp.ru писал, что в России тоже выпускают интересные монеты. Например, в прошлом году коллекции были посвящены "Бременским музыкантам" и мультфильму "Дед Мороз и лето".

ИСТОЧНИК KP.RU