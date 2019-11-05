2019-11-05T15:33:49+03:00
Экономика

ЦБ выпустил монеты, посвященные мультфильму «Дед мороз и лето»

А еще одна партия посвящена Ростехнадзору
Елена АКИМОВА
Поделиться:
ЦБ выпустит сразу две памятных монеты. ФОТО: http://www.cbr.ru/ЦБ выпустит сразу две памятных монеты. ФОТО: http://www.cbr.ru/
Изменить размер текста:

Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето». На оборотной стороне расположена картинка с изображением любимых героев.

Монеты отчеканят в трех вариантах: привычные пользователям деньги, оборотная сторона которых снабжена цветной картинкой. Монеты из недрагоценных металлов и монеты из серебра. Серебряная монета будет достоинством в 3 рубля, остальные монеты – номиналом в 25 рублей.

Монета посвящена мультфильму "Дед Мороз и лето" ФОТО: http://www.cbr.ru/

Монета посвящена мультфильму "Дед Мороз и лето" ФОТО: http://www.cbr.ru/

Серебряных монет выпущено три тысячи штук, 450 тысяч — обычных, 50 тысяч — с цветным изображением.

Героев любимого мультфильма можно будет найти в цветном и черно-белом варианте. ФОТО: http://www.cbr.ru/

Героев любимого мультфильма можно будет найти в цветном и черно-белом варианте. ФОТО: http://www.cbr.ru/

Параллельно с мультипликационными героями, появится еще одна памятная монета, она посвящена юбилею Ростехнадзра. 300 лет назад Петром I был подписан указ об учреждении Берг-коллегии.

- К данной памятной дате будет приурочена серебряная монета номиналом один рубль. На ней изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Эта монета будет посвящена 300-летию со дня образования Ростехнадзора. ФОТО: http://www.cbr.ru/

Эта монета будет посвящена 300-летию со дня образования Ростехнадзора. ФОТО: http://www.cbr.ru/

Если тираж мультипликационных монет составит более 500 тысяч единиц, то на Ростехнадзор придется три тысяч экземпляров.

Все серебряные монеты будут из метала 925-1 пробы, - сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент назначил российским послом в Лондоне Андрея Келина
Путин: «Пещерные русофобы и националисты объявили войну русскому языку»
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину
Financial Times: США планирует отменить пошлины на одежду и мониторы из Китая
Умер генерал Наговицын: Во время пятидневной войны в Южной Осетии он ежедневно докладывал о ходе конфликта
В Кремле рассказали о позиции Москвы по транзиту газа
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии
Эксперт объяснил, почему российские средства РЭБ лучше американских
В МИД РФ назвали неприемлемым строительство американских баз в Сирии
RT проведет стрим с участием экс-юриста ФБК
Кремль: выход США из Парижского соглашения подорвет этот договор
В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным