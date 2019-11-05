ЦБ выпустил монеты, посвященные мультфильму «Дед мороз и лето»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-05T15:33:49+03:00

А еще одна партия посвящена Ростехнадзору

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Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето». На оборотной стороне расположена картинка с изображением любимых героев.

Монеты отчеканят в трех вариантах: привычные пользователям деньги, оборотная сторона которых снабжена цветной картинкой. Монеты из недрагоценных металлов и монеты из серебра. Серебряная монета будет достоинством в 3 рубля, остальные монеты – номиналом в 25 рублей.

Монета посвящена мультфильму "Дед Мороз и лето" ФОТО: http://www.cbr.ru/

Серебряных монет выпущено три тысячи штук, 450 тысяч — обычных, 50 тысяч — с цветным изображением.

Героев любимого мультфильма можно будет найти в цветном и черно-белом варианте. ФОТО: http://www.cbr.ru/

Параллельно с мультипликационными героями, появится еще одна памятная монета, она посвящена юбилею Ростехнадзра. 300 лет назад Петром I был подписан указ об учреждении Берг-коллегии.

- К данной памятной дате будет приурочена серебряная монета номиналом один рубль. На ней изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Эта монета будет посвящена 300-летию со дня образования Ростехнадзора. ФОТО: http://www.cbr.ru/

Если тираж мультипликационных монет составит более 500 тысяч единиц, то на Ростехнадзор придется три тысяч экземпляров.

Все серебряные монеты будут из метала 925-1 пробы, - сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU