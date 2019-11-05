ЦБ выпустил монеты, посвященные мультфильму «Дед мороз и лето»
Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето». На оборотной стороне расположена картинка с изображением любимых героев.
Монеты отчеканят в трех вариантах: привычные пользователям деньги, оборотная сторона которых снабжена цветной картинкой. Монеты из недрагоценных металлов и монеты из серебра. Серебряная монета будет достоинством в 3 рубля, остальные монеты – номиналом в 25 рублей.
Монета посвящена мультфильму "Дед Мороз и лето" ФОТО: http://www.cbr.ru/
Серебряных монет выпущено три тысячи штук, 450 тысяч — обычных, 50 тысяч — с цветным изображением.
Героев любимого мультфильма можно будет найти в цветном и черно-белом варианте. ФОТО: http://www.cbr.ru/
Параллельно с мультипликационными героями, появится еще одна памятная монета, она посвящена юбилею Ростехнадзра. 300 лет назад Петром I был подписан указ об учреждении Берг-коллегии.
- К данной памятной дате будет приурочена серебряная монета номиналом один рубль. На ней изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, — сообщили в пресс-службе Центробанка.
Эта монета будет посвящена 300-летию со дня образования Ростехнадзора. ФОТО: http://www.cbr.ru/
Если тираж мультипликационных монет составит более 500 тысяч единиц, то на Ростехнадзор придется три тысяч экземпляров.
Все серебряные монеты будут из метала 925-1 пробы, - сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU