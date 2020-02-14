Стало известно почему мать-кукушка оставила ребенка у метро в Москве

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:58:47+03:00

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29-летнюю уроженку Узбекистана московские полицейские задержали 13 февраля. Именно она оставила маленького ребенка у метро и скрылась на такси. Что именно толкнуло девушку на такой поступок, долго выяснять не пришлось – горе-родительница заявила, что оставила сына от безысходности.

Как стало известно сайту mk.ru подозреваемую нашли в подмосковном Наро-Фоминске. Сюда она переехала около года назад из своего села. Нашла работу сварщицей на одном из предприятий Московской области, потом трудилась в рыбном цеху. Однако и оттуда в скором времени уволилась и пошла работать уборщицей.

Параллельно с рабочими вопросами решился вопрос с личной жизнь. Какое-то время девушка жила с молодым человеком, тоже выходцем из Средней Азии. Отношения закончились беременностью, а потом и бегством отца.

Отказываться от ребенка девушка не планировала, думала воспитать самостоятельно, рассчитывала на пособия, но не смогла оформить документы. С работы тоже попросили уволиться.

К тому моменту как подошел срок рожать, денег не было совсем. В ноябре кроха появился на свет, а 12 февраля она решила оставить сына у метро.

Помочь добраться до станции «Парк Победы» попросила своего знакомого таксиста, но мужчину заверила, что передала сына знакомой. Именно по записям с камер видеонаблюдения удалось установить на каком авто приехала мать-кукушка.

Сейчас женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения. А мальчика осматривают врачи одной из детских больниц столицы. Врачи заверяют, что ребенок здоров и его жизни ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760866" frameborder="0"></iframe> Оставившая в подземном переходе ребенка женщина рассказала о причинах своего поступка.29-летняя женщин на допросе признала вину и рассказала следователям, что "из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка"

ИСТОЧНИК KP.RU