2020-02-14T18:16:19+03:00
Политика

Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне

В ходе разговора российский лидер также «прямо поставил вопрос» о намерении Киева «реально выполнять» минские договоренности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войнеПутин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войнеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским указал на недопустимость попыток искажения исторической правды о событиях Второй мировой войн. Об этом сообщили в Кремле.

Также отметили, что в ходе разговора российский лидер «прямо поставил вопрос» о намерении Украины «реально выполнять минские договоренности» и указал на важность полного и безусловного их выполнения. Он отметил, что такой вопрос важен.

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 14 февраля, президенты России и Украины обсудили вопрос подготовки к следующей встрече лидеров «нормандской четверки», а также процессе освобождения удерживаемых граждан.

В Кремле отметили, что Путин и Зеленский стран выразили готовность продолжить усилия по обмену связанных с конфликтом на Украине удерживаемых лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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