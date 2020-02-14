Путин указал Зеленскому на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне
Российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским указал на недопустимость попыток искажения исторической правды о событиях Второй мировой войн. Об этом сообщили в Кремле.
Также отметили, что в ходе разговора российский лидер «прямо поставил вопрос» о намерении Украины «реально выполнять минские договоренности» и указал на важность полного и безусловного их выполнения. Он отметил, что такой вопрос важен.
Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 14 февраля, президенты России и Украины обсудили вопрос подготовки к следующей встрече лидеров «нормандской четверки», а также процессе освобождения удерживаемых граждан.
В Кремле отметили, что Путин и Зеленский стран выразили готовность продолжить усилия по обмену связанных с конфликтом на Украине удерживаемых лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU