2020-02-14T16:08:15+03:00
Политика

Путин и Зеленский обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»

Украинский и российский лидеры затронули вопрос освобождения удерживаемых граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин и Зеленский обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»Путин и Зеленский обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе телефонного разговора президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили вопрос подготовки к следующей встрече лидеров «нормандской четверки», а также процессе освобождения удерживаемых граждан.

«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске в целях реализации достигнутых договоренностей, добавили в Офисе Президента Украины», - сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Как писал сайт kp.ru, в начале февраля Зеленский заявил, что в ближайшее время будут известны даты обмена заключенными в Донбассе и Киев уже передал список, который будет согласовываться в Минске

Напомним, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко обратил внимание на то, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижских договоренностей» по урегулированию конфликта на Донбассе ставят под вопрос проведение «нормандского саммита» в апреле этого года в Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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